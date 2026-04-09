La guerra en Irán podría hundir a 45 millones de personas en la inseguridad alimentaria: FMI

La directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, dijo que la institución prevé una demanda adicional de ayuda por parte de los países miembros, dependiendo de si el alto al fuego se mantiene

AFP

“Habría sido peor sin políticas sólidas por parte de la mayoría de las economías emergentes (...) y contamos con los recursos necesarios para hacer frente a este choque”, aseguró Georgieva.

Esto elevaría el total “de personas que padecen hambre a más de 360 millones”, advirtió.

“Incluso en el mejor de los casos, no habrá un retorno claro y nítido” a la situación previa al estallido de las hostilidades.

El FMI debe publicar el martes una versión actualizada de su informe sobre la situación de la economía mundial, que debería tener en cuenta los efectos del conflicto en la economía global.