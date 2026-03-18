La inflación mayorista en EU sube en febrero hasta el 3.4 %, el mayor avance en un año

Economistas advierten que estos resultados demuestran que aún antes del conflicto y la interrupción del tráfico por el estrecho de Ormuz, la inflación ya estaba avanzando por encima de lo esperado

EFE

La Reserva Federal (Fed), que hoy anunciará si modifica o mantiene estables los tipos de interés, ha fijado una meta de un 2 % en el índice inflacionario como referencia para sus decisiones sobre política monetaria.

El pico de febrero en la inflación mayorista reflejó subidas del 1,1 % de los bienes finales, impulsados por aumentos de casi el 49 % en los índices de verduras y de casi el 14 % en el diésel, además de incrementos en gasolina, huevos y tabaco.

Los servicios de demanda final subieron un 0,5 % en el mes, con un repunte notable en el alojamiento, además de un aumento en los márgenes del comercio mayorista de alimentos y alcohol, y servicios financieros como corretaje de valores e inversión.

Sin embargo, economistas advierten que estos resultados demuestran que aún antes del conflicto y la interrupción del tráfico por el estrecho de Ormuz, la inflación ya estaba avanzando por encima de lo esperado.