La junta de accionistas de Warner Bros aprueba el acuerdo de fusión con Paramount Skydance

De esta manera, Paramount tiene claro el panorama para adquirir Warner Bros. por 111 mil millones de dólares

EFE

“Warner Bros. Discovery anunció hoy que sus accionistas han votado a favor de aprobar la operación previamente anunciada con Paramount Skydance Corporation en la Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada hoy”, señaló la empresa.

Según los términos del acuerdo, que desde que se planteó ha suscitado críticas de parte de Hollywood, los accionistas de WBD recibirán 31 dólares en efectivo por cada acción ordinaria que posean de la empresa.

La votación aún tiene que ser certificada de manera formal, y ambas empresas esperan conseguir la aprobación de los reguladores gubernamentales y cerrar la transacción en el tercer trimestre de 2026.

El presidente y director ejecutivo de WBD, David Zaslav, aseguró en el comunicado que la aprobación del acuerdo representa “otro hito clave para completar esta transacción histórica, que generará un valor excepcional para nuestros accionistas”.

El consejo de administración de WBD había recomendado por unanimidad a los accionistas votar a favor de la fusión con Paramount, empresa matriz de CBS, CBS News, Paramount Pictures, Paramount+, BET, Nickelodeon y otras.

Después de que Paramount presentara esa nueva oferta, Netflix decidió retirarse y dejarle el camino libre para la fusión con WBD.

La adquisición de WBD por Paramount ha sido criticada por sectores de Hollywood

Recientemente, unos 2.000 artistas de Hollywood, entre ellos Javier Bardem, Joaquin Phoenix, Pedro Pascal, Mark Ruffalo o Rose Byrne, firmaron una carta manifestando su oposición a la fusión.