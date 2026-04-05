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Finanzasdomingo, 5 de abril de 2026

La OPEP+ aprueba aumentar la oferta de crudo en mayo, pese a la guerra en Medio Oriente

El bloqueo iraní del estrecho de Ormuz y los ataques a instalaciones del sector han mermado los suministros de miembros clave de la OPEP

EFE

En este contexto, subrayaron “la importancia crítica de salvaguardar las rutas marítimas internacionales para garantizar el flujo ininterrumpido de energía”.

A ello se añaden los daños causados a instalaciones petrolíferas de Rusia por ataques ucranianos, mientras que los tres restantes países del grupo -Kazajistán, Argelia y Omán- cuentan con capacidades muy limitadas para elevar su bombeo.

La próxima reunión del JMMC (66.ª) está programada para el 7 de junio de 2026.

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