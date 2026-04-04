El crecimiento de plataformas de streaming y el encarecimiento de la TV de paga son uno de los factores más fuertes del retroceso

EFE

La televisión de paga en México profundizó su contracción al cierre de 2025 al registrar 15.1 millones de suscripciones, una caída anual del 9.3 %, la más pronunciada en los últimos cinco años.

Esto implicó una pérdida acumulada cercana a cinco millones de accesos, o una caída del 23,7 %, en cinco años.

El análisis señala que el deterioro responde a un doble fenómeno: la cancelación del servicio y la falta de nuevos usuarios.

Según The CIU, el 46 % de los usuarios canceló su suscripción, mientras que el 54 % nunca ha contratado televisión de paga, lo que refleja problemas tanto de retención como de atracción de nuevos consumidores.

Además, solo el 9,6 % de los usuarios manifestó disposición a volver a contratar el servicio, un dato que, según el reporte, confirma un deterioro significativo en la intención de recontratación.

Entre las principales razones de cancelación destaca el costo elevado del servicio, señalado por el 37 % de quienes dejaron de pagar por él.

Le siguió la falta de afinidad con la programación, con el 27%.

También influyeron la percepción de gasto innecesario, con el 9%; la insatisfacción con el servicio, con el 8%; y las restricciones de tiempo para consumir contenidos y los incrementos de precios, con el 6 % en ambos casos.

The CIU atribuyó esta caída a factores estructurales, como el encarecimiento sostenido del servicio por mayores costos de contenidos y operación, lo que ha obligado a los operadores a aplicar ajustes tarifarios recurrentes.

El reporte añadió que, en los paquetes convergentes, el internet se ha consolidado como el servicio central, lo que ha relegado a la televisión de paga a un papel secundario o incluso prescindible.

También pesaron la fragmentación de la oferta, la exclusividad de contenidos en plataformas digitales y de ‘streaming’ y la menor diferenciación del servicio tradicional.

Prácticamente todos los operadores, tanto de cable como satelitales, registraron pérdidas de suscriptores, con excepción de aquellos que han amortiguado parcialmente la caída mediante esquemas de empaquetamiento más atractivos.