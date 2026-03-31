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Finanzasmartes, 31 de marzo de 2026

Lentes Ray-Ban con IA para usuarios con graduación son presentados por Meta, ¿Cuál será su costo?

La empresa de Mark Zuckerberg mostró dos modelos, se pueden adquirir tal como vienen o con graduación; su lanzamiento se retrasó debido a la alta demanda y falta de insumos para su fabricación

Reuters

La empresa ha anunciado que los nuevos productos —Ray-Ban Meta Blayzer Optics y Ray-Ban Meta Scriber Optics— estarán disponibles en ópticas de Estados Unidos y en determinados mercados internacionales a partir del 14 de abril.

A principios de este año, sin embargo, Meta retrasó su lanzamiento mundial, alegando una escasez de suministro y una fuerte demanda.

Las gafas inteligentes Display también se pueden pedir con lentes graduadas por 200 dólares más.

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