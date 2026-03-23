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Finanzaslunes, 23 de marzo de 2026

Llegarán más de cuatro millones de turistas en Semana Santa

La ocupación hotelera estimada es del 63.8 por ciento del 29 de marzo al 12 de abril en todo el país, informó la Sectur

EFE

La Secretaría de Turismo de México informó este domingo que se esperan alrededor de 4.03 millones de turistas durante la Semana Santa en el país, un 2.6 por ciento más que en 2025.

La secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, señaló que el consumo total turístico previsto es de 55 mil 890 millones de pesos (unos tres mil 100 millones de dólares), mientras que la ocupación hotelera estimada es del 63.8 por ciento.

paco madrid - ALEJANDRO JIMENEZ MARTÍN DEL CAMPO
ANÁLISIS

Consultorio turístico / El efecto Xcaret

Entre los destinos turísticos, la funcionaria indicó que Acapulco destaca con un crecimiento proyectado de 31.7 por ciento en la llegada de turistas, mientras que Mérida registraría un aumento de 18.5 por ciento.

Los principales destinos de playa, como Riviera Maya, Puerto Vallarta, Los Cabos y Cancún, prevén ocupaciones superiores al 75 por ciento.

Por separado, el Consejo Ciudadano de la Ciudad de México advirtió sobre un aumento de fraudes turísticos en temporada vacacional, con montos de hasta más de dos millones de pesos (unos 115 mil dólares).

Según la organización, los fraudes ocurren a través de agencias falsas que suplantan a aerolíneas y plataformas de reservación, principalmente en destinos como Cancún, Acapulco y Puerto Vallarta.

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