La armadora ha destinado entre 1,000 y 1,200 millones de dólares para absorber el impacto de las tarifas, reconoció el director general de la armadora japonesa

Juan Luis Ramos / El Sol de México

“Hace un año que entraron en vigor los aranceles y estamos apretados”, dijo el presidente y director general de Nissan Mexicana Infiniti, Rodrigo Centeno, en entrevista con El Sol de México.

El directivo señaló que la automotriz de origen japonés ha destinado entre mil y mil 200 millones de dólares de su flujo interno para absorber el impacto de las tarifas impuestas por la administración federal estadounidense.

A finales de marzo del año pasado, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que impuso un arancel de 25 por ciento a los vehículos importados por Estados Unidos.

No obstante, al cierre del año pasado las exportaciones automotrices de México a Estados Unidos pagaban un arancel promedio de 11.9 por ciento, de acuerdo con un análisis del Banco BASE con datos de la Representación Comercial de ese país (USTR).

El CEO de Nissan Mexicana indicó que lo que han hecho estos meses es compensar el impacto de estas tarifas con el flujo interno de la compañía, además de reducir sus exportaciones al vecino país del norte.

“Ese flujo está llegando a un nivel de estrés importante. Lo más relevante tiene que ver con la necesidad que hemos visto de reducir la cantidad de unidades que exportamos a Estados Unidos”, dijo.

Al cierre de 2025 las exportaciones de la empresa nipona se redujeron 12.2 por ciento, mientras que en el primer trimestre de este año se desplomaron 27.1 por ciento, de acuerdo con el Inegi.

De acuerdo con Centeno, esta situación ha llevado a Nissan Mexicana a un nivel de “estrés importante”, que de continuar así llevaría a hacer recortes a la empresa.

“Lo más relevante tiene que ver con la cantidad de unidades que exportamos a Estados Unidos, ello implica que estamos ya en una condición cercana a que esa reducción en el volumen de exportación implique la reducción de cuando menos un turno en nuestras plantas en Aguascalientes”, apuntó.

Según el directivo, cada turno equivale a entre mil 800 y dos mil trabajadores, además de los que corresponden a sus proveedores, que la proporción sería de cinco a uno, es decir, hasta 10 mil personas.

Centeno dijo que esta situación sólo se podría aguantar dos meses más antes de “tomar decisiones”, por lo que la empresa está haciendo un llamado a las autoridades para brindar apoyos.

Mantiene producción en México

El presidente y director general de Nissan Mexicana e Infiniti aseguró que la compañía no mudará la producción de ningún vehículo desde su planta en Aguascalientes a Estados Unidos.

En febrero del año pasado, el CEO global de Nissan, Makoto Uchida, dijo que estaba analizando trasladar parte de su producción en México a otro lugar ante los aranceles de Trump.

Centeno rechazó que esto vaya a pasar ya que, dijo, implicaría costos similares a los de los aranceles.

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“No se va a mudar. Descartado (…) No hace mucho sentido. Se estudió el tema, pero no es viable modificar nuestra producción o cambiarla de México a Estados Unidos porque los costos laborales de allá tendrían el mismo efecto que tienen los aranceles”, explicó.

Centeno concluyó que lo que necesita Nissan en este momento es encontrar mecanismos que le permitan mantener su capacidad de manufactura y su base de fabricación en México, que es en lo que están trabajando.