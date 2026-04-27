Solo el 46% de las mujeres están satisfechas con su trabajo actual y el 34% de los hombres. Son la generación más insatisfecha en el mercado laboral

Bertha Becerra / El Sol de México

En el país, el 64 por ciento de las personas trabajadoras declaró que complementan sus ingresos principales mediante trabajos de medio tiempo, inversiones o proyectos paralelos.

Y esta realidad es aún más pronunciada entre la generación Z, con una cifra del 68 por ciento, de acuerdo a los hallazgos del Barómetro de Talento de ManpowerGroup.

Así lo manifestó Gabriela Medina, directora de Fundación ManpowerGroup y Responsabilidad Social, quien destacó que menos de la mitad de los trabajadores centennials reportan estar satisfechos con su trabajo actual.

Se trata de apenas el 46 por ciento de las mujeres y el 34 por ciento de los hombres. Son la generación más insatisfecha en el mercado laboral, manifestó.

El estudio muestra que la generación Z es la más proclive a complementar sus ingresos, pero también la que más cuestiona los modelos laborales tradicionales.

Esta generación valora la flexibilidad, la transparencia, el crecimiento real, la seguridad financiera y la posibilidad de equilibrar trabajo y bienestar personal.

Para la directora de Fundación ManpowerGroup, esta tendencia representa una oportunidad clave:

También señaló que más del 80 por ciento de los trabajadores centennials se sienten seguros respecto a sus habilidades y experiencia para su desarrollo profesional.

Y el 65 por ciento confía en encontrar un nuevo trabajo en los próximos seis meses.

Advirtió Gabriela Medina que sí las organizaciones desean atraer y retener a la juventud mexicana, deberán evolucionar hacia modelos más empáticos, equitativos y más alineados con la realidad económica actual.

Aumentar la satisfacción laboral no será resultado de acciones aisladas sino del compromiso de construir entornos donde las personas sientan que su trabajo tiene valor, propósito y futuro.