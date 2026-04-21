Lufthansa prepara más vuelos a México, pero descarta usar el AIFA por falta de conectividad

La aerolínea alemana planea dos nuevas rutas entre el AICM y Múnich para la próxima temporada de invierno

Juan Luis Ramos / El Sol de México

Actualmente, la empresa tiene tres frecuencias semanales entre la terminal capitalina y la capital de Baviera, además del vuelo diario de Ciudad de México a Frankfurt.

El directivo dijo que la decisión es reciente y que aún no tienen aprobación por parte de las autoridades para operar nuevos slots en el AICM, aunque confió en que se les dé luz verde en las próximas semanas.

"Vamos a buscar seguir creciendo en este mercado (México) tan importante para nosotros", comentó.

Sobre el AIFA, consideró que se trata de un 29604105, pero señaló que le falta conectividad e infraestructura en vías de acceso

"No hay plan para operar en el AIFA. Es buen aeropuerto, pero no lo vemos como una oportunidad", apuntó.

El directivo añadió que esperan una mayor demanda en sus vuelos de Europa hacia México, Estados Unidos y Canadá en el verano debido a la Copa Mundial de FIFA, aunque indicó que no tenían un estimado de cuánto podría crecer el número de usuarios.