Manuel Romo deja dirección de Banamex; será sustituido por Edgardo Del Rincón
Banamex indicó que Manuel Romo presentó su renuncia para “dedicarse a proyectos personales” y estará al frente de la institución hasta el 1 de junio
Miguel Ángel Ensástigue / El Sol de México
Manuel Romo dejará la dirección de Banamex, en la que estuvo al frente desde noviembre de 2019 y será sustituido por Edgardo Del Rincón, informó la institución financiera en un comunicado.
“Esta designación se hace tras la decisión de Manuel Romo de presentar su renuncia para dedicarse a proyectos personales particularmente centrados en temas de desarrollo social”, dijo el banco en un comunicado.
De acuerdo con el banco, Romo estará al frente hasta el 1 de junio de este año.
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Músico, mago, fotógrafo y periodista financiero. En El Sol de México me especializo en temas de finanzas públicas, pensiones, banca, transparencia y asuntos fiscales.