Manuel Romo deja dirección de Banamex; será sustituido por Edgardo Del Rincón

Banamex indicó que Manuel Romo presentó su renuncia para “dedicarse a proyectos personales” y estará al frente de la institución hasta el 1 de junio

Miguel Ángel Ensástigue / El Sol de México

Manuel Romo dejará la dirección de Banamex, en la que estuvo al frente desde noviembre de 2019 y será sustituido por Edgardo Del Rincón, informó la institución financiera en un comunicado.

“Esta designación se hace tras la decisión de Manuel Romo de presentar su renuncia para dedicarse a proyectos personales particularmente centrados en temas de desarrollo social”, dijo el banco en un comunicado.

De acuerdo con el banco, Romo estará al frente hasta el 1 de junio de este año.

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