McDonald’s le pone IA a la Cajita Feliz 

Pedir la clásica hamburguesa, las papas fritas y el juguete sorpresa será una experiencia digital, expone directivo

Rubén Romero / El Sol de México

“McDonald’s se puede definir de muchas formas, como la cadena de restaurante más grande o la empresa que creó las franquicias, pero hoy es una marca de restaurantes impulsada por la tecnología”, afirmó.

Esa evolución, explica el directivo, atraviesa desde la forma en que se toma un pedido, la operación y logística interna o hasta cómo se coordina cada área dentro del restaurante.

De hecho, el primer contacto ya no es con una persona, sino con una pantalla. Kioscos digitales, aplicaciones móviles y plataformas de entrega se han convertido en la puerta de entrada a la marca.

Una persona entra, toca, personaliza su orden y paga sin pasar por caja. Detrás de esa aparente simplicidad existe una red de sistemas que sincroniza cocina, mostrador, autoservicio y pedidos digitales al mismo tiempo.

La encargada de impulsar este cambio es la oficina global de McDonald’s en México, instalada en 2024, que opera como un centro tecnológico encargado de desarrollar soluciones para restaurantes en distintos países.

Más de 25 mil restaurantes en el mundo cuentan con kioscos digitales conectados a sistemas inteligentes de recomendación. Estos sistemas pueden sugerir productos según la hora del día, el clima o incluso hábitos de consumo.

El resultado, explica el directivo, es una experiencia más personalizada y pedidos con mayor valor. A esto se suma la aplicación móvil, que integra pedidos, entregas y programas de lealtad en una sola plataforma.