“Me pregunto si el servicio es seguro”: adultos mayores desconfían de la banca digital

En México tres de cada 10 adultos mayores dependen de terceros para realizar movimientos bancarios y sólo 20% usan aplicaciones móviles para sus trámites

Rubén Romero y Miguel Ángel Ensástigue / El Sol de México

A esto se suma el miedo al fraude. Eva cuenta que en redes sociales ha visto videos donde advierten que se pueden robar los datos de las tarjetas a través de aplicaciones.

Según la empresa de ciberseguridad Kaspersky, en México se bloquearon 111 mil intentos de robo de credenciales bancarias en un solo año, lo que equivale a cerca de cinco mil bloqueos diarios.

Diego Zúñiga, de 26 años, usa la app de BBVA México prácticamente todos los días. Forma parte del grupo que, según la ENIF, más utiliza la banca móvil. Sin embargo, eso no significa que esté conforme.

“¿En qué se basan para hacer las modificaciones o adecuaciones de la plataforma? Cada vez que se actualiza siento que no está pensado en el cliente, sino en otro tipo de situaciones”, asegura.

Mal servicio en sucursales

Otros usuarios en Ciudad de México y Estado de México no sólo hablan de los servicios en línea, sino también el mal servicio que se da en las sucursales bancarias.

Semanas después acudió a otra oficina, en Tacubaya, donde el trato fue completamente distinto.“Sí me ayudaron. Nada que ver con la experiencia pasada, y eso está feo que cambie por sucursal el trato y las formas”.

Por otro lado, María Segura, de 72 años, no habla de malos tratos, sino de tiempos.

“Se necesita atención rápida en las sucursales con más demanda”, pide. Para ella, el problema es la espera. Filas largas, pocos ejecutivos y trámites que tardan más de lo necesario.

Frente a estas críticas, los directivos del sector defienden que sí ha habido avances.

Añadió que más de 70 por ciento de las aclaraciones se resuelve en el primer contacto.

Manuel Romo, director general de Banamex, sostuvo que los pagos digitales son más seguros que portar efectivo, aunque reconoció que la uniformidad en la atención sigue siendo un reto en una red de más de mil 300 sucursales.

Felipe García Ascencio, de Santander México, defendió la solidez del sistema y afirmó que las aplicaciones funcionan correctamente más de 99 por ciento del tiempo.