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Finanzasviernes, 17 de abril de 2026

Meta contempla recorte de 10% de su plantilla mientras acelera el uso de IA en sus operaciones

Los despidos masivos que se prevén dentro de la empresa tecnológica Meta se suman a las realizadas en los últimos meses por Amazon y Block

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Wendy Vega / El Sol de México

Meta no ha sido la única empresa que ha decidido incluir a la IA como parte de sus funciones internas, Amazon también ha recortado 30 mil puestos de trabajo en los últimos meses, cifra que representa el 10 por ciento de su plantilla administrativa.

De igual manera, la empresa financiera Block redujo a casi la mitad sus puestos de trabajo, ejecutados por humanos, para darle paso a la AI.

Esta reestructuración fue consecuencia de la caída de la empresa de tecnología después de corregir las previsiones de crecimiento que la pandemia de Covid-19 presuntamente le ofrecía y resultaron insostenibles para Meta.

Pese a que la empresa se encuentra actualmente en una situación financiera más estable, los ejecutivos prevén que en el futuro de las tecnologías existan menos niveles jerárquicos y mayor eficiencia debido a la eficiencia de los trabajadores asistidos por IA.

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Con información de Reuters

Redactora web y Fotoperiodista egresada de la UNAM. Colaboré con algunas de las casas editoriales más grandes del país e instituciones del gobierno federal. 

Wendy Vega
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