Meta va a despedir a 8 mil empleados, el 10% de su personal

“Los proyectos que antes requerían grandes equipos ahora los completa una sola persona altamente cualificada”, expuso Mark Zuckerberg sin señalar a la IA como responsable

AFP

A fines de diciembre de 2025, Meta contaba con 78 mil 865 empleados, según documentos presentados ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC).

En 2022, la empresa matriz de Facebook, WhatsApp e Instagram inició su primera ronda de despidos, que afectó a 11 mil personas, seguida de una segunda ronda en marzo de 2023, que incluyó otras 10 mil.

Entre finales de 2023 y finales de 2025, la plantilla de Meta creció en más de 11 mil empleados.

Si bien la IA no se mencionó como la razón de la reducción de personal, a finales de enero el director ejecutivo Mark Zuckerberg estableció una relación directa entre esta tecnología y el ahorro de costos.

"Los proyectos que antes requerían grandes equipos ahora los completa una sola persona altamente cualificada", afirmó.

Como resultado, "estamos apostando por las contribuciones individuales y reduciendo el tamaño de los equipos".

Además de los despidos, la empresa va a suprimir seis mil puestos actualmente vacantes, según la misma fuente, que confirmó una información de la agencia Bloomberg.

Meta está invirtiendo sumas colosales en el desarrollo y uso de la IA

Por su parte, Microsoft comunicó el jueves internamente un plan de retiro voluntario que podría afectar hasta el 7 por ciento de su personal, unas ocho mil 750 personas, informaron varios medios estadounidenses.

Consultada por la AFP, Microsoft no respondió de inmediato. Se trata del primer plan de retiros voluntarios en la historia del grupo.