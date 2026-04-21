México es potencia en agroexportación, pero 87.2% de sus trabajadores son informales

Más de 4.5 millones de personas no tienen acceso a seguridad social; es una contradicción estructural y deuda histórica: Marath Bolaños

Bertha Becerra / El Sol de México

El funcionario señaló que en 2025, cerca de 5.3 millones de personas trabajadoras en el sector agrícola se identificaron en esta actividad, de las cuales solo 763 mil están registradas en el IMSS, apenas 12.8 por ciento.

Formalidad y seguridad social

En tanto que 87.2 por ciento restante, hablamos de más de 4.5 millones de personas laboran sin acceso a la seguridad social.

“Buscamos que haya un incremento real, una mejora de los ingresos de las y los trabajadores agrícolas, que es el objetivo 56 de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo”, agregó Marath Bolaños.

El funcionario federal recordó que esta reforma “tuvo un pico de formalización del trabajo de cerca de 206 mil trabajadores. Es una reforma inédita. Se decía que iba a ser imposible. Y en este sentido, México es pionero.”

Cumplir compromiso 63

Y abonar con ello a un ambiente que haya prosperidad y que esa posibilidad sea compartida sea en el marco del cumplimiento de los derechos laborales.

Avances insuficientes en formalidad

Así, Marath Bolaños comentó que la justicia social con las y los trabajadores del campo no solo es un imperativo interno, sino una obligación que México asumió con la comunidad internacional.

Y se refleja en el T-MEC, particularmente en el Capítulo 23, que obliga a que México otorgue la protección de derechos a las personas trabajadoras del campo. “No es una recomendación. Es un compromiso y es ley que debe cumplirse”, afirmó.

Compromisos internacionales y próximo Certificado Laboral

Y el Certificado Laboral para la Agroexportación, a lo largo de un programa piloto “permitirá entre julio y agosto de este año, arrancar su instrumentación”, adelantó.

La iniciativa en cuestión propone reformar tres ordenamientos jurídicos: La Ley Federal del Trabajo (LFT), la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y la Ley de Comercio Exterior.

Al hablar de la relevancia del sector agroexportador y de su incorporación en los circuitos internacionales, en donde sin duda, México es un referente por la calidad de sus productos, puso como ejemplo el aguacate.

El funcionario señaló que en 2025, cerca de 5.3 millones de personas trabajadoras en el sector agrícola se identificaron en esta actividad, de las cuales solo 763 mil están registradas en el IMSS, apenas 12.8 por ciento.