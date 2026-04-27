México facilita importación de equipos médicos para investigación clínica

La Secretaría de Economía afirmó que simplificar el proceso atraerá mayor inversión extranjera al sector

Rubén Romero / El Sol de México

El objetivo es alcanzar cerca de 450 millones de dólares anuales en esta área.

Un sector con bajo peso global

A pesar de estas expectativas, México aún tiene una participación limitada en el mercado global de investigación clínica, con menos del 0.2 por ciento de un sector que se estima en alrededor de 140 mil millones de dólares.

Este retraso muestra algunos desafíos que enfrenta el país para atraer proyectos internacionales, como la carga regulatoria, la falta de procesos ágiles y la competencia con otros países emergentes.

La resolución fue emitida por las áreas de la secretaría de Economía encargadas del comercio exterior y normalización, como parte de una estrategia más amplia para impulsar la innovación y el desarrollo científico.