México inicia el año con crecimiento débil ante incertidumbre global

El más reciente Examen de la Situación Económica de México, realizado por Banamex, anticipa una recuperación gradual afectada por el conflicto en Medio Oriente y la inflación

Juan Luis Ramos / El Sol de México

Aunque el área de Estudios Económicos del banco anticipa una recuperación gradual, ésta será moderada y estará sujeta a un entorno internacional más complejo.

Durante el primer trimestre del año, el principal factor de riesgo proviene del conflicto en Medio Oriente, el cual ha generado un choque de oferta en el mercado petrolero.

No obstante, hacia el cierre del año pasado se observó un repunte en la actividad, impulsado principalmente por los sectores industrial y de servicios, lo que sienta una base para una recuperación en curso.

Aun así, el crecimiento proyectado para 2026 es de 1.6 por ciento, lo que implicaría tres años consecutivos por debajo del promedio histórico de largo plazo.

Uno de los canales más relevantes de transmisión del choque geopolítico hacia la economía mexicana, advierte el estudio, es la inflación.