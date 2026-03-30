México inicia el año con crecimiento débil ante incertidumbre global

Aunque el área de Estudios Económicos del banco anticipa una recuperación gradual, ésta será moderada y estará sujeta a un entorno internacional más complejo.
Durante el primer trimestre del año, el principal factor de riesgo proviene del conflicto en Medio Oriente, el cual ha generado un choque de oferta en el mercado petrolero.
No obstante, hacia el cierre del año pasado se observó un repunte en la actividad, impulsado principalmente por los sectores industrial y de servicios, lo que sienta una base para una recuperación en curso.
Aun así, el crecimiento proyectado para 2026 es de 1.6 por ciento, lo que implicaría tres años consecutivos por debajo del promedio histórico de largo plazo.
Uno de los canales más relevantes de transmisión del choque geopolítico hacia la economía mexicana, advierte el estudio, es la inflación.
La economía mexicana arrancó 2026 en un entorno marcado por la desaceleración heredada del año previo y por un repunte de la incertidumbre global derivado de nuevos choques geopolíticos, particularmente en los mercados energéticos, de acuerdo con el más reciente Examen de la Situación Económica de México, realizado por Banamex.
El documento advierte que, tras un 2025 débil, en el que el Producto Interno Bruto (PIB) creció apenas 0.6 por ciento, la actividad económica nacional enfrenta el inicio del año con presiones tanto internas como externas que condicionan su desempeño.
Este episodio elevó de forma significativa los preciosdel crudo y provocó una mayor volatilidad global, lo que se traduce en presiones inflacionarias y menor dinamismo económico a nivel mundial.
El análisis señala que este choque energético ocurre en un momento en que la economía global apenas se estaba adaptando a la incertidumbre comercial observada en 2025. La disrupción en el suministro de petróleo, particularmente por el cierre del Estrecho de Ormuz, ha reducido la oferta mundial y elevado los precios internacionales.
Este entorno ha deteriorado ligeramente las perspectivas de crecimiento global, que ahora se ubican en 2.6 por ciento para este año, por debajo de estimaciones previas. Al mismo tiempo, las presiones inflacionarias resurgen, complicando el margen de maniobra de los bancos centrales y elevando la incertidumbre financiera.
Para México, estos choques externos se combinan con factores internos que ya habían debilitado el desempeño económico. El documento subraya que la desaceleración de 2025 respondió tanto a la incertidumbre interna y externa como a la contracción del gasto público, elementos que siguen influyendo en el arranque de 2026.
En el frente interno, los especialistas de Banamex apuntaron que el consumo privado mostró señales de recuperación al cierre de 2025, aunque con una marcada desaceleración anual. La inversión, por su parte, registró una contracción significativa, afectada principalmente por la caída en el gasto público y el deterioro en la confianzaempresarial, que permanece en niveles de pesimismo.
El mercado laboral también reflejó esta moderación, con una menor generación de empleo formal durante 2025, aunque se anticipa una mejora gradual conforme avance el año en línea con la recuperación económica.
Durante los primeros meses de 2026, los precios retomaron una trayectoria al alza, impulsados por factores como el encarecimiento de energéticos, ajustes fiscales y presiones en servicios y mercancías. La inflación general anual superó el cuatro por ciento en febrero.
El documento advierte que estos riesgos inflacionarios podrían mantenerse a lo largo del año, lo que obligaría a una política monetaria cautelosa. En este contexto, se prevé que el banco central prolongue la pausa en los recortes de tasas, ante un balance de riesgos aún inclinado al alza.
Además, los mercados financieros nacionales han resentido la volatilidad global. La incertidumbre derivada del conflicto geopolítico ha revertido parcialmente el desempeño positivo observado el año anterior y podría generar episodios adicionales de inestabilidad, particularmente en el tipo de cambio.
En el ámbito fiscal, el reporte señala que el apoyo a Pemex ha presionado las finanzas públicas, elevando la deuda a 58 por ciento del PIB y contribuyendo a un déficit mayor al previsto. Sin embargo, el aumento en los precios del petróleo podría compensar parcialmente estos efectos a través de mayores ingresos petroleros.
Hacia adelante, la economía mexicana enfrenta un panorama de recuperación, pero condicionado por múltiples riesgos. Entre los principales destacan una posible desaceleración en Estados Unidos, la persistencia de la incertidumbre geopolítica, el comportamiento de los precios energéticos y la revisión del T-MEC.
En suma, el estudio de Banamex señaló que el primer trimestre de 2026 muestra a una economía en proceso de recuperación pero aún frágil, expuesta a un entorno internacional adverso donde los choques geopolíticos y energéticos han vuelto a colocar a la inflación y a la volatilidad como los principales desafíos para el crecimiento.