México insistirá en eliminar aranceles en reunión con representante comercial de EU: Ebrard

El titular de Economía insistió que volverá a poner sobre la mesa el impacto de los aranceles a las exportaciones mexicanas

Rubén Romero / El Sol de México

Al termino de la reunión mensual del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) el funcionario señaló que el encuentro será clave para definir posiciones rumbo a la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

"Vamos a tener una conversación sobre los puntos de entrada de cada uno, ¿qué queremos?, qué no haya aranceles, que el tratado salga adelante, es la postura nuestra. También vamos a escuchar lo que va a decir él (Greer)".

También puedes leer: Empresas en México crecerán en 2026, pero con señales de desaceleración

Ebrard insistió que México volverá a poner sobre la mesa el impacto de los aranceles de la sección 232 aplicados por Estados Unidos.

El tema, afirmó, ha sido una de las principales preocupaciones del sector empresarial, particularmente en industrias como acero, aluminio y agropecuario.

Además de los aranceles, México buscará avanzar en la integración productiva de la región.

Tenemos que avanzar en el reforzamiento de cadenas de suministro para reemplazar importaciones de otras regiones

El secretario indicó que también se prevé un encuentro entre el funcionario estadounidense y la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional, aunque aún está pendiente de confirmación.

“Estamos esperando la confirmación de la oficina de la presidenta para la reunión en Palacio, pero es una buena señal que quiera ver a la presidenta ”, dijo.

Empresas también participará

Ebrard destacó que el diálogo no será únicamente gubernamental, sino que incluirá al sector privado de ambos países.

“Estamos promoviendo y facilitando el diálogo (…) empresas mexicanas están yendo a Washington y nosotros estamos haciendo lo propio con empresas estadounidenses aquí”, explicó.

Agregó que existe coordinación con el sector empresarial mexicano para reforzar su presencia en Estados Unidos.

Las reuniones se llevarán a cabo durante el lunes, tras la llegada del equipo estadounidense el domingo por la noche, y se extenderán durante todo el día con sesiones técnicas y políticas.

El encuentro forma parte de los preparativos rumbo a la revisión del T-MEC, prevista para el 1 de julio, en un contexto de creciente presión por temas comerciales y de integración regional.