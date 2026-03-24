México plantea a EU delinear plan industrial para reducir dependencia a insumos asiáticos

"Ojalá contemos con un tratado sin aranceles y una visión común de desarrollo industrial", señaló el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, sobre las primeras conversaciones con EU

Rubén Romero / El Sol de México

El secretario calificó este planteamiento como uno de los principales resultados de la primera ronda de conversaciones con autoridades estadounidenses que se llevaron a cabo en Washington la semana pasada.

¿Con qué nos quedamos? Ojalá lleguemos a tener un tratado sin aranceles entre nosotros y tengamos un plan industrial común, una visión común de que podemos desarrollar

Entre ellos mencionó medicamentos, semiconductores, petroquímica y manufactura avanzada, donde América del Norte depende en gran medida de importaciones.

Estamos cada vez más concentrados en lo que nos une y en cómo reducir la dependencia respecto a otras regiones del mundo

Además, planteó como objetivo avanzar hacia un esquema sin aranceles entre ambos países: "Ojalá contemos con un tratado sin aranceles y una visión común de desarrollo industrial".

Ebrard subrayó que el inicio de las conversaciones con EU sobre el T-MEC es una señal favorable sobre el futuro del acuerdo:

Ya estamos en negociaciones formales. Eso indica que el tratado se renovará, porque de no ser así, ¿para qué nos invitan?

Añadió que, aunque reconoce la complejidad de la renovación del T-MEC, el balance inicial es positivo. "No desconozco la complejidad, pero creo que nos fue razonablemente bien y vamos en buen camino", dijo.

Sobre los aranceles al acero, Ebrard manifestó que México sigue a la espera de una respuesta por parte de Estados Unidos: "Nos han dicho que será pronto; esperamos que ahora sí se cumpla".

"Hecho en México", identidad productiva

En paralelo, el funcionario encabezó el lanzamiento de la segunda etapa de la campaña “Hecho en México”, con la participación de más de 30 empresas.

La iniciativa, afirmó, busca fortalecer la identidad productiva del país de cara a la Copa Mundial de Futbol.

"Somos un país con una economía compleja, gran potencial y una posición estratégica en el comercio internacional", afirmó Marcelo Ebrard.