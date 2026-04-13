Pese al entorno global y la desaceleración económica, la agencia calificadora estimó que hasta el tercer año de gobierno de Sheinbaum el PIB saldrá del estancamiento

Miguel Ángel Ensástigue / El Sol de México

México puede retomar la senda de crecimiento de un dos por ciento, pese al entorno de volatilidad global y la expectativa de una desaceleración económica en 2026.

“Podría llegar antes, digamos el próximo año si se consolida más inversión en el país”, dijo la especialista en entrevista con El Sol de México.

Desde entonces, la economía mexicana se ha desacelerado con crecimientos de entre 1.8 y 0.3 por ciento. Tan sólo en el cuarto trimestre de 2025, el país creció a una tasa de 1.8 por ciento.

Hoy en día, añadió, el escenario no es tan distinto, aunque hay elementos internos que podrían ayudar a que la economía tenga un mejor desempeño a mediano y largo plazo.

Sin embargo, añadió que el riesgo de no cumplir con estas expectativas de crecimiento es que otras variables podrían ser deterioradas, por ejemplo, una menor recaudación presupuestaria.