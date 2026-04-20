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Finanzaslunes, 20 de abril de 2026

México quiere acuerdo con EU sobre acero, aluminio y autos antes de revisión del T-MEC: Sheinbaum

La mandataria federal sostiene un diálogo con Jamieson Greer, representante comercial de EU, en Palacio Nacional, acompañados de Marcelo Ebrard, secretario de Economía

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Juan Luis Ramos / El Sol de México

“Viene él, su equipo, como parte de los de los trabajos, de la revisión del T-MEC. Se hicieron reuniones en Washington y ahora vienen para acá. Los voy a recibir y después ellos se quedan trabajando con la Secretaría de Economía”, indicó.

“Estoy feliz de estar en México y trabajar con el secretario Ebrard y su equipo. Honrado de reunirme con la presidenta Sheinbaum y lograr un gran avance”, declaró el funcionario estadounidense a su llegada.

La visita del titular de la Representación Comercial de Estados Unidos (USTR) se da como parte de la segunda ronda de revisión para continuar con la negociación del T-MEC.

Previo a su reunión con la presidenta Sheinbaum, Greer desayunó en el Club de Banqueros con empresarios y representantes de Cámaras Industriales.

Además del embajador Greer y el secretario Ebrard, a Palacio Nacional llegaron los secretarios de Hacienda, Édgar Amador, y de Agricultura, Julio Berdegué, así como la coordinadora del Consejo Asesor Empresarial de la Presidencia, Altagracia Gómez Sierra.

|| Con información de Laura Arana||

Lector, melómano y viajero. Soy reportero de Finanzas y Negocios en El Sol de México, con una trayectoria de 17 años en medios.

Juan Luis Ramos
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