México registra 23.3% de consumo de cigarrillos ilícitos en 2025

De acuerdo al estudio de la consultora KPMG, en el país se consumieron casi 40 millones de cigarros el año pasado

EFE

De ese volumen, prácticamente uno de cada cuatro correspondió al segmento ilícito, cuya participación aumentó 0.7 puntos porcentuales frente al año previo.

No obstante, el consumo ilícito avanzó de siete mil 20 millones a nueve mil 190 millones en el mismo lapso.

Según el documento, esa caída del mercado legal ha sido compensada parcialmente por el aumento de cigarrillos importados, conocidos como entradas no domésticas en la industria.

En 2025, el consumo total de cigarrillos en México disminuyó tres por ciento, debido a que el consumo legal doméstico volvió a bajar, mientras las entradas no domésticas se mantuvieron estables.

En este último año, la falsificación sumó 490 millones de unidades.

Además, las entradas legales no domésticas representan una porción menor del total que ingresa al país, y dentro de ellas las provenientes de Estados Unidos son el componente principal.

Las salidas de México hacia otros mercados incluidos en el estudio fueron mínimas, con 10.000 millones de cigarrillos hacia Costa Rica y la misma cantidad hacia Colombia.