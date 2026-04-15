elsoldemexico
Finanzasmiércoles, 15 de abril de 2026

México registra 23.3% de consumo de cigarrillos ilícitos en 2025

De acuerdo al estudio de la consultora KPMG, en el país se consumieron casi 40 millones de cigarros el año pasado

EFE

De ese volumen, prácticamente uno de cada cuatro correspondió al segmento ilícito, cuya participación aumentó 0.7 puntos porcentuales frente al año previo.

No obstante, el consumo ilícito avanzó de siete mil 20 millones a nueve mil 190 millones en el mismo lapso.

Según el documento, esa caída del mercado legal ha sido compensada parcialmente por el aumento de cigarrillos importados, conocidos como entradas no domésticas en la industria.

En 2025, el consumo total de cigarrillos en México disminuyó tres por ciento, debido a que el consumo legal doméstico volvió a bajar, mientras las entradas no domésticas se mantuvieron estables.

En este último año, la falsificación sumó 490 millones de unidades.

Además, las entradas legales no domésticas representan una porción menor del total que ingresa al país, y dentro de ellas las provenientes de Estados Unidos son el componente principal.

Las salidas de México hacia otros mercados incluidos en el estudio fueron mínimas, con 10.000 millones de cigarrillos hacia Costa Rica y la misma cantidad hacia Colombia.

NOTAS RELACIONADAS

Más Noticias

LO+VISTO

COLUMNAS

Lorenia Valles - YOANNA ROMO
Lorenia Valles

Un Mundial para todas y todos

image
Patricia González Miranda

La salud como derecho: el sello transformador de Claudia Sheinbaum

image
Élfego Bautista Pardo

Así es el derecho / La urgencia de un Registro Nacional de Personas Desaparecidas en México

image
NOSOTRXS

Día Mundial de la Salud: avanzar hacia la equidad

LO+RECIENTE

horoscopelarge

CARTONES