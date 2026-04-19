México se mantiene por encima del promedio mundial en niveles de felicidad laboral

De acuerdo con el Índice de Felicidad Laboral en México, el sector financiero es el mejor posicionado; los más bajos son turismo, manufacturas y salud

Bertha Becerra / El Sol de México

En contraste la región Occidente-Bajío registró la calificación más baja: 7.6.

Este resultado se vincula con percepciones de falta de escucha organizacional y retroalimentación insuficiente, elementos que impactan directamente en la experiencia laboral.

Entre las industrias, las mejor posicionadas y evaluadas de manera positiva están las que ofrecen servicios financieros con 8.3 de calificación; le siguen las de transporte, logística y distribución y servicios al consumidor con 8.2 puntos cada una.

El principal hallazgo fue que en estos sectores hay mayor libertad y autonomía y un fuerte compromiso de los colaboradores con el éxito organizacional.

Y las industrias que presentaron los indicadores más bajos en materia de compromiso y satisfacción laboral fueron turismo, restaurantes, entretenimiento, manufactura, farmacéutica y salud con 7.4 puntos, respectivamente.

Su principal desafío se vincula con niveles bajos de reconocimiento y una percepción de retroalimentación limitada o poco constante.

Se debe apostar por la felicidad laboral

En un momento en el que México busca acelerar su productividad y consolidar su posición en un mercado global exigente, apostar por la felicidad laboral es una herramienta eficaz, para construir entornos de trabajo más competitivos y con mayor bienestar.

En donde las personas se sienten valoradas y escuchadas, las empresas crecen con bases sólidas y también lo hace el país, de acuerdo al estudio.

El contexto económico refuerza esta visión. De acuerdo con el INEGI, la productividad laboral en México creció apenas 0.5 por ciento, en el último trimestre del año.

Se trata de un avance moderado que pone en evidencia los desafíos estructurales que enfrenta el país para acelerar su desempeño, dijo el ejecutivo de Pluxee México, Javier Alduncin.

Expresó que frente a este escenario, la evidencia internacional sugiere que fomentar el bienestar puede ser parte de la solución.

HIzo referencia a que investigaciones de la Universidad de Oxford demuestran que los colaboradores que trabajan en entornos positivos y motivadores, pueden incrementar hasta 13 por ciento la productividad de la empresa donde laboran.

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Desde la perspectiva de Pluxee, a través de este estudio que realizó en colaboración con The Happiness Index, fortalecer espacios de trabajo donde exista reconocimiento, autonomía y comunicación efectiva, no solo mejora la experiencia del colaborador, sino que puede convertirse en un detonador de competitividad.