México tiene bases de estabilidad y eficiencia para enfrentar entorno incierto: Banxico
La gobernadora de Banxico Victoria Rodríguez Ceja destaca fortaleza regulatoria, solidez del sistema de pagos y avance en inclusión financiera
Miguel Ángel Ensástigue / El Sol de México
Bajo ese contexto, llamó a perseverar en la expansión coordinada del crédito, a fin de que México pueda superar el rezago que aún enfrenta en penetración e inclusión financiera.
También, dijo, se ha promovido una mayor transparencia, competencia y protección al consumidor en materia de servicios financieros, además de impulsar un sistema de pagos más seguro, eficiente y de menor costo para toda la población.
Músico, mago, fotógrafo y periodista financiero. En El Sol de México me especializo en temas de finanzas públicas, pensiones, banca, transparencia y asuntos fiscales.