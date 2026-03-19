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Finanzasjueves, 19 de marzo de 2026

México tiene bases de estabilidad y eficiencia para enfrentar entorno incierto: Banxico

La gobernadora de Banxico Victoria Rodríguez Ceja destaca fortaleza regulatoria, solidez del sistema de pagos y avance en inclusión financiera

Miguel Ángel Ensástigue / El Sol de México

Bajo ese contexto, llamó a perseverar en la expansión coordinada del crédito, a fin de que México pueda superar el rezago que aún enfrenta en penetración e inclusión financiera.

También, dijo, se ha promovido una mayor transparencia, competencia y protección al consumidor en materia de servicios financieros, además de impulsar un sistema de pagos más seguro, eficiente y de menor costo para toda la población.

Músico, mago, fotógrafo y periodista financiero. En El Sol de México me especializo en temas de finanzas públicas, pensiones, banca, transparencia y asuntos fiscales.

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