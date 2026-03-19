México tiene bases de estabilidad y eficiencia para enfrentar entorno incierto: Banxico

La gobernadora de Banxico Victoria Rodríguez Ceja destaca fortaleza regulatoria, solidez del sistema de pagos y avance en inclusión financiera

Miguel Ángel Ensástigue / El Sol de México

Bajo ese contexto, llamó a perseverar en la expansión coordinada del crédito, a fin de que México pueda superar el rezago que aún enfrenta en penetración e inclusión financiera.

También, dijo, se ha promovido una mayor transparencia, competencia y protección al consumidor en materia de servicios financieros, además de impulsar un sistema de pagos más seguro, eficiente y de menor costo para toda la población.