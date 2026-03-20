México y Canadá deben mantenerse unidos frente a EU: Trudeau

El ex primer ministro canadiense sostuvo que, aunque ambos países no necesariamente buscan lo mismo, es crucial preservar un esquema trilateral frente a Washington

Rubén Romero / El Sol de México

Trudeau recordó que, durante la renegociación de 2018, hubo momentos en que Estados Unidos buscó aislar a Canadá y avanzar solo con México, pero el gobierno mexicano insistió en mantener el carácter trilateral del acuerdo.

“Hubo un momento determinante en que Estados Unidos dijo: ‘sigamos solo con México’. México respondió que prefería que fuera trilateral. Ese fue un momento muy importante”, señaló.

Afirmó que el principal riesgo no está solo en los cambios concretos al tratado, sino en el ambiente de inestabilidad que puede frenar decisiones de inversión en los tres países.

“Lo que afecta no es solo a México o Canadá; también afecta la inversión en Estados Unidos. Cuando hay incertidumbre sobre aranceles, reglas o medidas inesperadas, las empresas frenan sus decisiones”, explicó.

Trudeau alertó, además, sobre la tentación de avanzar hacia arreglos bilaterales por separado con Estados Unidos, algo que, dijo, debilitaría la posición de ambos países frente a Washington.

Añadió que el presidente estadounidense, Donald Trump, es un negociador duro, por lo que recomendó a México y Canadá no sobrerreaccionar ante cada propuesta, pero sí mantener firmeza en sus posiciones.

“No sobre reaccionen a cada idea o propuesta. Pero tampoco dejen de reaccionar. Hay que ser firmes y pacientes”, resumió.

América del Norte como bloque

El ex primer ministro defendió que la región debe verse como una plataforma integrada capaz de competir con Asia, Europa y otras regiones del mundo, más que como tres economías separadas.

Recordó que Estados Unidos, Canadá y México concentran cerca de 30 por ciento del PIB global y que la lógica económica debería ser profundizar sus complementariedades, no debilitarlas.

“Deberíamos estar enfocándonos en ser lo más complementarios posible, para elevar a todos los socios en una situación de ganar-ganar”, sostuvo.

Trudeau también llamó al sector empresarial y financiero a seguir siendo una voz activa en defensa del tratado, tal como ocurrió en la primera renegociación, cuando empresarios en los tres países presionaron para mantener una ruta de integración.

Afirmó que en una etapa marcada por la ansiedad económica, la polarización y el auge del proteccionismo, la mayor responsabilidad de gobiernos y empresas es devolver certidumbre a las personas y a los mercados.

“La gente necesita sentir que el sistema funciona para ellos, que sus hijos tendrán oportunidades y que hay un futuro estable. Ahí es donde empieza la fortaleza económica”, dijo.