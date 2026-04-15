México y EU refuerzan cooperación contra el narcotráfico y el lavado de dinero
El Departamento de Tesoro de EU y la Secretaría de Hacienda aseguraron que la cooperación respetará la soberanía de México
EFE
La dependencia mexicana indicó que el diálogo cercano permitirá continuar trabajando de manera constructiva para
El pasado 1 de marzo, México reafirmó su compromiso en combatir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo durante el Curso Pre Evaluación Mutua del país ante el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).