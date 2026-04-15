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Finanzasmiércoles, 15 de abril de 2026

México y EU refuerzan cooperación contra el narcotráfico y el lavado de dinero

El Departamento de Tesoro de EU y la Secretaría de Hacienda aseguraron que la cooperación respetará la soberanía de México

EFE

La dependencia mexicana indicó que el diálogo cercano permitirá continuar trabajando de manera constructiva para garantizar el bienestar del sistema financiero internacional.

El pasado 1 de marzo, México reafirmó su compromiso en combatir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo durante el Curso Pre Evaluación Mutua del país ante el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

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