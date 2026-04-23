México ya tiene equipo listo para la revisión del T-MEC, anuncia Marcelo Ebrard

El equipo contará con la participación de dependencias como Agricultura, así como perfiles técnicos y de enlace con el sector privado

Rubén Romero / El Sol de México

Entre los integrantes están Julio Berdegué, secretario de Agricultura; Altagracia Gómez, coordinadora del Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización.

Ebrard indicó que este equipo ya participó en la segunda ronda de conversaciones y se mantendrá en la primera revisión formal del tratado, prevista para el 26 de mayo.

Negociación difícil del T-MEC

Ebrard reconoció que la próxima revisión del T-MEC será un proceso complejo, debido a las diferencias en el libre comercio.

El funcionario señaló que el principal reto radica en que la visión del gobierno estadounidense se basa en mantener aranceles, lo que contrasta con el enfoque bajo el cual fue diseñado originalmente el acuerdo.

Sobre esto, el secretario destacó que esta reconfiguración también abre oportunidades para México, particularmente en sectores donde actualmente tiene baja participación.

Mantener ventaja competitiva

Ebrard subrayó que, en este nuevo entorno, la estrategia del país será mantener una posición competitiva frente a otras economías exportadoras.

Indicó que actualmente México paga aranceles efectivos menores en comparación con países como China o Vietnam, lo que ha permitido que las exportaciones mexicanas continúen en crecimiento.