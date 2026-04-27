Mundial 2026 dispara en más del doble el hospedaje en ciudades sede

En Guadalajara, el costo promedio pasó de 100 dólares entre abril y mayo a cerca de 500 dólares junio, de acuerdo con datos des STARC

Juan Luis Ramos / El Sol de México

En la Ciudad de México, donde se realizará el partido inaugural del torneo, las tarifas promedio pasaron de unos 190 a casi 300 dólares, mientras que en Monterrey se triplicaron, de 110 a 300 dólares.

De acuerdo con la STARC, en ciudades como Boston, Miami, Los Ángeles y Nueva York, en Estados Unidos, los precios por noche aumentaron dos o hasta tres veces.

"La tarifa depende de la demanda y la ubicación específica", dijo el directivo a El Sol de México.

"La disponibilidad actual contribuye a mantener precios controlados en diversas zonas, y en general aún hay cupo", dijo.

Fong advirtió que sí habrá un incremento considerado de tarifas, debido al libre mercado que impera en el país, aunque, subrayó, hoy en día todavía se puede encontrar hospedaje a buen precio para quienes planean acudir a estos juegos.

Tan sólo en la Ciudad de México, apuntó, hay 850 hoteles con una oferta cercana a los 63 mil cuartos y, hasta el viernes pasado, se tenía un registro de 40 por ciento de reservaciones confirmadas para el periodo del Mundial.

Comentó que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) vigilará que los hoteles publiquen sus tarifas, como lo exige la ley, y que ésta no varíe al momento de hacer la reserva.