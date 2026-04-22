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Finanzasmiércoles, 22 de abril de 2026

Mundial de futbol generará 100 mil empleos formales en México

La justa mundialista representa una oportunidad histórica para transformar el mercado laboral en sectores de hospitalidad, gastronomía y transporte, según estimaciones de Deloitte

Bertha Becerra / El Sol de México

Estos puestos se concentran en los sectores de hospitalidad, gastronomía y transportes, según estimaciones de Deloitte.

Además, el informe muestra que un ambiente laboral agradable y mayor reconocimiento, son factores decisivos para permanecer en un empleo.

El ejecutivo de Pluxee resaltó que estos hallazgos son reveladores, ya que los colaboradores buscan cada vez más a empresas que sean una fuente de ingresos y también den prioridad al bienestar, los beneficios y el reconocimiento.

“Hoy las empresas que quieran atraer y retener talento tienen que apostar por el bienestar, los beneficios y el reconocimiento. Y este evento del Mundial de Futbol es la oportunidad perfecta para lograrlo”, dijo Caraccioli.

Seis décadas de reportera y contando. La lectura es mi vicio. Cubro las informaciones del mundo del trabajo y agropecuario.

Bertha Becerra
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