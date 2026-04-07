Negociaciones del T-MEC podrían prolongarse más allá del 1 de julio, según Greer

Estados Unidos intenta resolver los problemas antes del 1 de julio, pero negociaciones con México y Canadá podrían continuar después

Reuters

Si bien la USTR ya ha iniciado negociaciones con México, es probable que las conversaciones con Canadá comiencen en mayo.

El 1 de julio, los tres países deben aprobar la renovación del acuerdo USMCA vigente o manifestar su intención de retirarse del pacto, un proceso que dura 10 años, pero que daría más tiempo para realizar modificaciones.

“Así que creo que probablemente no resolveremos todos los problemas para el 1 de julio”, dijo Greer, y agregó que la USTR trabajaría para resolver la mayor cantidad posible antes de esa fecha.

Greer también dijo que tendría que notificar al Congreso sobre las intenciones de Estados Unidos con respecto al acuerdo antes del 1 de junio.