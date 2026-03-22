Ningún país será inmune a los efectos de la crisis energética, advierte la Agencia Internacional de Energía

El director de la AIE señaló que la economía mundial se enfrenta a una amenaza muy grave por el trastorno del mercado energético y el repunte del precio del petróleo

Sergio Ángeles / El Sol de México

“En la actualidad perdimos 11 millones de barriles por día, así que más que los dos grandes choques petroleros juntos”, agregó.

Birol advirtió que “la economía mundial se enfrenta hoy a una amenaza muy, muy grave, y espero sinceramente que el problema se resuelva pronto”.

“Ningún país será inmune a los efectos de esta crisis si continúa avanzando en esta dirección. Por lo tanto, se necesitan esfuerzos a escala global”, afirmó.