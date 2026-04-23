Alexander Firsching, presidente de la multinacional en el país, dijo que invertirán 250 millones de dólares este año en sus plantas mexicanas para aumentar su producción la cual, en su mayoría, exporta a Estados Unidos

Juan Luis Ramos / El Sol de México

“Siempre planeamos a largo plazo. Si ahora hay un cambio de aranceles, sabemos que vendrán otros cambios. No podemos ajustar nuestra red de producción en tres meses, ni siquiera en tres años”, contó.

Este miércoles, la compañía informó que cerró 2025 con un crecimiento en ventas en el país de 10.6 por ciento, para totalizar en 84 mil 500 millones de pesos (unos cuatro mil 400 millones de dólares).

Sin embargo, reconoció que existen efectos indirectos que podrían manifestarse en el largo plazo, especialmente en industrias como la de semiconductores, donde el consumo energético es más intensivo.