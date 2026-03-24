“No tendría por qué estar el diésel en 29.50 pesos”, critica Sheinbaum; anuncia reunión con gasolineros

Sheinbaum explicó que detectó el incremento durante un recorrido reciente y, tras ello, solicitó la intervención de la Secretaría de Hacienda y de Energía

Rafael Ramírez / El Sol de México

“Esta semana se reúne la Secretaría de Energía y el director de Pemex con los gasolineros porque están subiendo el precio del diésel… no tendría por qué estar el diésel en 29.50”, señaló.

Sheinbaum explicó que detectó el incremento durante un recorrido reciente y, tras ello, solicitó la intervención de la Secretaría de Hacienda y de Energía para revisar la situación.

“Lo vi este fin de semana que anduve en territorio y de inmediato hablé con Hacienda y Energía… no puede ser que hayan subido tanto el diésel, además tiene impactos en la economía mexicana”, sostuvo.

La presidenta subrayó que, aunque México importa parte de los combustibles, existen incentivos fiscales —particularmente en el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS)— que deberían amortiguar los precios al consumidor.

“Aunque importen diésel, tienen incentivos del IEPS, entonces no tiene por qué estar costando eso… no es un control de precios, pero tampoco puede ser”, enfatizó.

Advirtió además que la Procuraduría Federal del Consumidor participará en la reunión para vigilar que no haya abusos en el mercado.

“Profeco va a estar ahí también… las que aprovechen la situación mundial para subirle al precio, ¡no!”, lanzó.

Pese a estos apoyos, en diversas estaciones de servicio el precio del diésel ha alcanzado e incluso superado los 30 pesos por litro, lo que ha generado presión en sectores como el transporte y la logística, con posibles efectos en la inflación.