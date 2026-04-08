Especialistas consideran que no existen parámetros claros sobre qué se considera un indicio para hacer este tipo de intervención sin una orden judicial

Miguel Ángel Ensástigue / El Sol de México

Con ello, se abandona el criterio anterior que consideraba que el bloqueo era una sanción penal que requería orden judicial, así como la jurisprudencia que limitaba estos bloqueos a solicitudes de autoridades internacionales.

Ahora, la UIF puede actuar, siempre que existan indicios suficientes, la resolución esté fundada y motivada, y se garantice el derecho de audiencia.

Es una medida cautelar

Lobato Díaz explicó que la SCJN consideró que el bloqueo de cuentas es una medida cautelar y no una sanción, lo que permite que se aplique sin orden judicial y que el ciudadano se defienda después de que la medida ya fue ejecutada.

El problema, agregó, es que no existen parámetros objetivos claros sobre qué se considera un indicio suficiente para bloquear una cuenta.

“No hay un parámetro objetivo de en qué casos sí puedes bloquear una cuenta y en cuáles no. Esa indefinición es la que genera discrecionalidad”, advirtió.

Ruiz López explicó que el congelamiento de cuentas puede generar afectaciones graves al patrimonio, incluso si posteriormente se demuestra que no hubo delito.

“Una empresa podría tener bloqueadas sus cuentas por meses o años. Aunque después se liberen, el daño a su operación y a su patrimonio ya está hecho”, destacó.

Por ello, recomendó fortalecer los controles internos, revisar clientes y proveedores y aplicar medidas de prevención para evitar ser vinculados con operaciones sospechosas.

Información de la UIF, a cargo de Omar Reyes Colmenares, refiere que la Lista de Personas Bloqueadas es una medida preventiva que busca detectar y prevenir operaciones relacionadas con delitos financieros.

¿Qué puede hacer una persona si le bloquean la cuenta?

En ese sentido, consideró que dicha medida puede ayudar a mejorar la percepción internacional de México en materia de prevención de lavado de dinero.

Por otro lado, los especialistas coincidieron en que la medida también obligará a bancos e instituciones financieras a reforzar sus controles sobre las operaciones de sus clientes.

Esto incluye la aplicación de esquemas de conocimiento del cliente, monitoreo de operaciones y reportes de actividades vulnerables, que sirven como base para que la UIF detecte posibles riesgos.