Nuevo director de Disney confirma despido de hasta mil trabajadores

Esta es la primera gran reestructuración bajo la dirección de Josh D'Amaro, quien asumió el cargo el 18 de marzo

EFE

Disney informó tener alrededor de 231 mil empleados a tiempo completo y parcial a septiembre de 2025 (final de su año fiscal).

Esta es la primera gran reestructuración bajo la dirección de D'Amaro, quien relevó a Bob Iger (2005-2020, 2022-2026). El ejecutivo asumió el cargo el 18 de marzo.

Las acciones de la compañía han perdido casi la mitad de su valor desde sus máximos de 2021.