OCDE mejora previsión de crecimiento en México pese a guerra en Medio Oriente

La OCDE revisó al alza la previsión de crecimiento económico de México para 2026, elevándola a 1.3%, impulsada por mejores expectativas en Estados Unidos pese al impacto de la guerra

EFE

De acuerdo con su informe de Perspectivas Económicas, esta revisión se explica principalmente por el optimismo sobre el avance del Producto Interno Bruto de Estados Unidos, que ejerce una fuerte influencia en la economía mexicana.

La OCDE mantiene sin cambios su estimación de un incremento del Producto Interior Bruto (PIB) mexicano del 1.7 por ciento en 2027.

Los aranceles que aplica Estados Unidos a sus importaciones del resto del mundo pasaron de un nivel estimado del 14% en el precedente informe de diciembre al 9.9% actualmente.

La OCDE considera que una vez que las tensiones inflacionistas se atenúen, los tipos de interés en México deberían disminuir y eso contribuirá a alimentar la actividad.