elsoldemexico
Finanzasjueves, 26 de marzo de 2026

OCDE mejora previsión de crecimiento en México pese a guerra en Medio Oriente

La OCDE revisó al alza la previsión de crecimiento económico de México para 2026, elevándola a 1.3%, impulsada por mejores expectativas en Estados Unidos pese al impacto de la guerra

EFE

De acuerdo con su informe de Perspectivas Económicas, esta revisión se explica principalmente por el optimismo sobre el avance del Producto Interno Bruto de Estados Unidos, que ejerce una fuerte influencia en la economía mexicana.

La OCDE mantiene sin cambios su estimación de un incremento del Producto Interior Bruto (PIB) mexicano del 1.7 por ciento en 2027.

Los aranceles que aplica Estados Unidos a sus importaciones del resto del mundo pasaron de un nivel estimado del 14% en el precedente informe de diciembre al 9.9% actualmente.

La OCDE considera que una vez que las tensiones inflacionistas se atenúen, los tipos de interés en México deberían disminuir y eso contribuirá a alimentar la actividad.

NOTAS RELACIONADAS

Más Noticias

LO+VISTO

COLUMNAS

d72899eb-6832-4d6f-b042-11530f5b3c50
Juan Veledíaz

Fuera de Agenda / Vacíos que provocan crisis

RV - ALEJANDRO JIMENEZ MARTÍN DEL CAMPO
Rogelio Varela

Corporativo / Activismo ambiental selectivo 

image
Ricardo Monreal

Irán: una guerra costosa

unnamed
Columna invitada

Opinión de Violeta S. H. Hsu / Sin cuentos chinos, Taiwán cuenta

LO+RECIENTE

horoscopelarge

CARTONES