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Finanzasmartes, 14 de abril de 2026

OpenAI presenta GPT-5.4-Cyber una semana después del anuncio de un nuevo modelo de IA de su rival

Se trata de una variante de su modelo más reciente optimizada específicamente para tareas de ciberseguridad

Reuters

OpenAI, creador del popular ChatGPT, dijo que GPT-5.4-Cyber se implementará inicialmente de forma limitada entre proveedores de seguridad, organizaciones e investigadores previamente evaluados, debido a su diseño más permisivo.

La empresa también está ampliando su programa Trusted Access for Cyber (TAC) a miles de defensores individuales verificados y a cientos de equipos que protegen software crítico, indicó en una publicación en su sitio web.

OpenAI está añadiendo nuevos niveles a su programa TAC, lanzado en febrero, en el que los niveles más altos de verificación desbloquean capacidades de mayor potencia.

Los usuarios aprobados para el nivel más alto tendrán acceso a GPT-5.4-Cyber, que tiene menos restricciones en tareas sensibles de ciberseguridad, como la investigación y el análisis de vulnerabilidades.

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