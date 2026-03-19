La coordinadora del CADERR sostuvo que el país ya cuenta con una política industrial más clara, pero ahora el desafío es aterrizar en las pequeñas y medianas empresas

Rubén Romero / El Sol de México

Durante la 89 Convención Bancaria, la empresaria sostuvo que el país ya cuenta con una política industrial más clara, pero ahora el desafío es aterrizar en las empresas de menor tamaño, que son la base del empleo y del mercado interno.

A diferencia de otros momentos, dijo, hoy México tiene un plan más definido para impulsar sectores estratégicos y para vincular inversión, banca, capacitación y digitalización.

Explicó que el objetivo no debe limitarse a que lleguen grandes inversiones extranjeras, sino a que las empresas medianas y pequeñas también participen en sectores clave, desde autopartes y turismo hasta química, servicios y manufactura.

“Por fin tenemos un plan de política industrial”, dijo. “Y detrás de eso hay una oportunidad para aterrizar instrumentos concretos que ayuden a las empresas a crecer”.

Para Altagracia Gómez, una de las principales barreras sigue siendo que miles de negocios no logran sobrevivir lo suficiente para consolidarse. Por eso, insistió en que el acceso al financiamiento debe cambiar de lógica y adaptarse a la realidad de las microempresas.

Pide ayuda a la banca

La coordinadora consideró que la banca debe ayudar a migrar del crédito al consumo hacia el crédito productivo, sobre todo con herramientas que permitan financiar capital de trabajo, factoraje, digitalización y compras de equipo.

También destacó la importancia de reducir la percepción de riesgo sobre las pymes, de modo que los bancos y la banca de desarrollo puedan prestar más y mejor.

“Particularmente la digitalización es un bien importante”, subrayó, al señalar que permite generar historial, mejorar trazabilidad y acercar a las empresas a instrumentos financieros formales.

A su juicio, México necesita esquemas más graduales, con menores costos de entrada y con beneficios claros para quien decide salir de la informalidad.

“Hoy es el momento de darle crédito a México”, afirmó, al insistir en que el país vive una coyuntura que exige más colaboración entre gobierno, banca de desarrollo, banca comercial, organismos multilaterales y sector privado.