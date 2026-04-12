Pemex Deer Park reporta derrame de diésel en canal de navegación de Houston

Pemex Deer Park indicó que ya aisló el lugar de la fuga; autoridades estadounidenses reportan que el tránsito por el canal no se verá interrumpido

Sergio Ángeles y Alma Hidalgo / El Sol de México

Medios locales indican que autoridades estadounidenses confirmaron que el tránsito por el canal no se verá interrumpido y se permitirá que continúen las actividades comerciales con normalidad mientras se realizan las labores.

Por último, detalló que proporcionará actualizaciones adicionales a medida que disponga de más información.

Este percance se suma a otro siniestro reportado por Pemex el jueves pasado en una de sus instalaciones en México.

En la refinería Olmeca, en Dos Bocas, Tabasco, un incendio en una bodega de almacenamiento de coque movilizó a más de 150 elementos de emergencia quienes sofocaron el fuego, sin que se reportaran lesionados.

Al respecto, la presidenta Claudia Sheinbaum explicó que aún se analiza el origen del incidente y detalló el tipo de material que se encontraba en la zona afectada.