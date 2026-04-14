¿Pensionados del IMSS e ISSSTE deben declarar ante el SAT? Estas son las condiciones para quedar exentos

La declaración del ejercicio fiscal anterior para personas físicas se está llevando a cabo del 1 al 30 de abril, en caso de no reportar tus gastos e ingresos al erario público podrías recibir una multa

Jorge Morales

¿Las personas pensionadas del IMSS e ISSSTE deben declarar ante el SAT?

Si recibes tu pensión, estás exenta o exento de hacer tu declaración anual al SAT bajo estas condiciones:

Por otro lado, sí debes reportar tus ingresos si estas en una de estas situaciones:

Cabe aclarar que con tener una de las tres condiciones mencionadas basta para hacer tu proceso ante el SAT.