elsoldemexico
Finanzasmartes, 14 de abril de 2026

¿Pensionados del IMSS e ISSSTE deben declarar ante el SAT? Estas son las condiciones para quedar exentos

La declaración del ejercicio fiscal anterior para personas físicas se está llevando a cabo del 1 al 30 de abril, en caso de no reportar tus gastos e ingresos al erario público podrías recibir una multa

Jorge Morales

¿Las personas pensionadas del IMSS e ISSSTE deben declarar ante el SAT?

Si recibes tu pensión, estás exenta o exento de hacer tu declaración anual al SAT bajo estas condiciones:

Por otro lado, sí debes reportar tus ingresos si estas en una de estas situaciones:

Cabe aclarar que con tener una de las tres condiciones mencionadas basta para hacer tu proceso ante el SAT.

Periodista y comunicólogo por la UNAM. Me gusta la novela negra, en especial la mexicana. Trabajo en medios desde 2023 y desde 2025 soy redactor en El Sol de México. También me gusta saber algo de todo, y si puedo hacer cualquier cosa mientras escucho música es mejor.

Jorge Morales - YESICA CADENA
Últimas notas:

NOTAS RELACIONADAS

Más Noticias

LO+VISTO

COLUMNAS

image
Samuel García

El observador / Inversión por invitación: la respuesta a la desconfianza

RV - ALEJANDRO JIMENEZ MARTÍN DEL CAMPO
Rogelio Varela

Corporativo / Ampliarían exportación a China

Sara Lovera - ALEJANDRO JIMENEZ MARTÍN DEL CAMPO
Sara Lovera

Palabra de Antígona / No dialogar, error histórico

tag - ALEJANDRO JIMENEZ MARTÍN DEL CAMPO
Martha Tagle

Barcelona: la prueba del progresismo

LO+RECIENTE

horoscopelarge

CARTONES