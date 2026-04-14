¿Pensionados del IMSS e ISSSTE deben declarar ante el SAT? Estas son las condiciones para quedar exentos
La declaración del ejercicio fiscal anterior para personas físicas se está llevando a cabo del 1 al 30 de abril, en caso de no reportar tus gastos e ingresos al erario público podrías recibir una multa
Jorge Morales
¿Las personas pensionadas del IMSS e ISSSTE deben declarar ante el SAT?
Si recibes tu pensión, estás exenta o exento de hacer tu declaración anual al SAT bajo estas condiciones:
Por otro lado, sí debes reportar tus ingresos si estas en una de estas situaciones:
Cabe aclarar que con tener una de las tres condiciones mencionadas basta para hacer tu proceso ante el SAT.
Periodista y comunicólogo por la UNAM. Me gusta la novela negra, en especial la mexicana. Trabajo en medios desde 2023 y desde 2025 soy redactor en El Sol de México. También me gusta saber algo de todo, y si puedo hacer cualquier cosa mientras escucho música es mejor.
- 31 minutos dará concierto gratuito en el Zócalo de CDMX para festejar el Día del Niño: hora y día del evento
- ¿Pensionados del IMSS e ISSSTE deben declarar ante el SAT? Estas son las condiciones para quedar exentos
- Los Juegos del Hambre: Amanecer en la cosecha, ¿de qué trata la nueva película y qué personajes regresan?