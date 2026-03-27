Durante la semana el dólar llegó a los 18.15 pesos, su nivel más alto desde mediados de diciembre

Reuters

A nivel local, siguió pesando la decisión en la víspera del Banco de México de retomar su ciclo de recortes a la tasa clave de interés, desafiando preocupaciones por los potenciales riesgos para la inflación global derivados de la guerra.

La moneda mexicana cotizaba en 18.1165 unidades en la recta final de los negocios, con una depreciación de un 0.96% frente al precio de referencia de LSEG del jueves, hilando su tercera sesión de pérdidas.

Durante el día llegó a debilitarse hasta 18.1530 pesos por dólar, un nivel no visto desde mediados de diciembre.

En el transcurso de la semana, el peso sumaba una pérdida de 1.2%, mientras los mercados evalúan una nueva prórroga del presidente estadounidense, Donald Trump, para que Irán reabra el estrecho de Ormuz, antes de intensificar los ataques.

El referencial índice bursátil S&P/BMV IPC .MXX cayó un 0.56% a 66,685.76 puntos. Sin embargo, sumó un retorno semanal del 3.98%, su primera lectura positiva desde que estalló la guerra el 28 de febrero.

Los títulos de la aerolínea Volaris VOLARA.MX encabezaron el retroceso del viernes, con un 6.38% menos a 12.63 pesos, después de que anunció la víspera que sus accionistas aprobaron una propuesta de fusión con su rival Viva Aerobús.