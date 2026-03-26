Petróleo, a la baja luego de que Trump aplazara ataques contra instalaciones energéticas iraníes

Las bolsas asiáticas también registraron leves bajas después de que Trump ampliara el plazo para que Irán reabra el estrecho de Ormuz

EFE

El West Texas Intermediate (WTI), referente para el mercado estadounidense, perdía un 1.5 por ciento a 93.07 dólares.

El Brent ha subido casi un 50 por ciento desde que comenzó la guerra, mientras que el WTI ha avanzado un 40 por ciento.

Las acciones también enfrentaban dificultades en Asia tras las fuertes pérdidas de la víspera en Wall Street.

Tokio y Hong Kong registraban bajadas leves este viernes, mientras Shanghái se mantenía plana.

El gobierno de Japón planea levantar temporalmente las restricciones a las centrales eléctricas de carbón, confirmó este viernes un funcionario a la AFP.