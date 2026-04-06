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Finanzaslunes, 6 de abril de 2026

Petróleo de Texas sube un 0.78 % ante posible cese al fuego entre EU e Irán

Al momento, el medio Axios informó que la Casa Blanca está debatiendo los términos de una posible tregua que duraría 45 días

EFE

Preguntado por las negociaciones para el fin del conflicto, iniciado por Estados Unidos e Israel hace más de un mes, Trump no quiso dar detalles sobre un posible alto el fuego.

"Puedo decirles que tenemos un participante activo y dispuesto en la otra parte. Les gustaría poder llegar a un acuerdo. No puedo decir nada más al respecto", advirtió.

Antes de la comparecencia, Trump afirmó a un grupo de periodistas que la propuesta de paz presentada por Teherán es significativa pero que no es suficientemente buena.

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