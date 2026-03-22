Petróleo oscila y bolsas asiáticas caen por ultimátum de Trump a Irán

Trump aseguró que si Irán no reabre en 48 horas el estrecho de Ormuz, vía clave para el comercio mundial de hidrocarburos, atacaría sus plantas energéticas

AFP

En tanto, el índice Kospi de la bolsa surcoreana cayó 4.69 por ciento en la apertura del lunes mientras el Nikkei, de Tokio, perdía 3.54 por ciento.

El conflicto en Medio Oriente, desatado por los ataques de Israel y Estados Unidos contra Irán, provocó una fuerte oscilación en los mercados mundiales, en especial el petróleo.