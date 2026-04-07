Petróleo se hunde casi 18% tras alto al fuego en Irán

El dólar caía a su nivel más bajo en dos semanas al inicio de la sesión bursátil en Asia; las bolsas de Tokio y Seúl se disparan

EFE

Antes de la apertura de los mercados asiáticos su cotización se desplomaba un 17.64 por ciento hasta los 93.03 dólares.

Antes del anuncio del magnate republicano, el WTI llevaba un aumento de alrededor de un 70 por ciento desde el inicio de la guerra en Oriente Medio el 28 de febrero.

La guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán provocó en marzo la mayor escalada mensual del precio del petróleo de la historia, superior al 50 por ciento.

El dólar caía a su nivel más bajo en dos semanas al inicio de la sesión bursátil en Asia, mientras que el euro y el yen se disparaban tras el anuncio del presidente Donald Trump.

El yen se fortalecía un 0.6 por ciento a 158.68 unidades por dólar. El euro subía un 0.7 por ciento a mil 167 dólares, mientras que la libra esterlina se apreciaba un 0.7 por ciento a 1.3385 dólares.

La Bolsa de Seúl se disparó más de un seis por ciento y la de Tokio subió más de un cuatro por ciento en sus primeras operaciones.

El índice estrella japonés Nikkei avanzaba 4.11 por ciento hasta los 55.618 puntos y el indicador surcoreano Kospi ganaba un 5.33 por ciento hasta las 5.787 unidades, tras haber escalado brevemente más de un seis por ciento.