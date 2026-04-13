La amenaza del presidente Donald Trump de bloquear a navíos que paguen una cuota al gobierno de Irán para pasar por el estrecho de Ormuz presionó los precios del crudo

Juan Luis Ramos / El Sol de México

La tensión llevó al alza las cotizaciones internacionales del crudo en el arranque de la sesión de este lunes.

El petróleo West Texas Intermediate (WTI) inició la semana cotizando en 104.11 dólares por barril, lo que significó un avance de 7.81 por ciento.

En tanto, el Brent empezó la sesión cotizando en 102.28 dólares por barril, con una ganancia de 7.44 por ciento.

Estos referentes internacionales se mantuvieron por debajo de los cien dólares por barril la mayor parte de la semana pasada ante la posibilidad de un acuerdo para el cese de hostilidades en Medio Oriente.

La situación también impactó a los mercados, ya que en Asia el Nikkei 225 de Japón perdió 0.74 por ciento, seguido del Hang Seng de Hong Kong, con una baja de 0.90 por ciento.

En Europa el FTSE 100 de Londres caía 0.43 por ciento, mientras que el CAC 40 de Francia y el DAX de Alemania tenían bajas de 0.89 y 1.13 por ciento, respectivamente.