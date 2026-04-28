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Finanzasmartes, 28 de abril de 2026

Petróleo WTI vuelve a los 100 dólares entre tensiones en Medio Oriente

El referente lleva un avance de 21.64 por ciento en su cotización en la última semana y de 50.68 por ciento desde que inició el conflicto, a finales de febrero

Juan Luis Ramos / El Sol de México

En tanto, el Brent comenzó la sesión cotizando en 111.93 dólares por barril, un alza de 3.42 por ciento y su mayor ganancia diaria registrada en la última semana.

Este referente lleva siete sesiones al alza y acumula una ganancia de 23.84 por ciento en ese periodo, y de 54.48 por ciento desde que comenzaron los ataques.

Las alzas del crudo se dan ante el cierre del estrecho de Ormuz, ante del bloqueo naval por parte de Estados Unidos y las restricciones impuestas por Irán.

"Su salida del cártel podría orillarlos a reducir los precios de exportación, limitando las ganancias de los energéticos en la sesión", consideró la analista.

Lector, melómano y viajero. Soy reportero de Finanzas y Negocios en El Sol de México, con una trayectoria de 17 años en medios.

Juan Luis Ramos
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