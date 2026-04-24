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Finanzasviernes, 24 de abril de 2026

Plataformas de streaming en México crecen 4.9 % y entran en fase de madurez, según estudio

Al menos 52 millones de personas cuentan una suscripción activa en cualquiera de las plataformas streaming

EFE

HBO Max alcanzó una participación del 18 por ciento, apoyada en contenidos premium, reconocimiento de marca y esquemas de distribución con operadores de telecomunicaciones.

En tanto, identificó que Amazon Prime Video registró una cuota del 8.5 por ciento, sostenida por su integración al ecosistema Prime, aunque enfrenta mayores presiones competitivas como servicio independiente de video.

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