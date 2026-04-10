elsoldemexico
Finanzasviernes, 10 de abril de 2026

¿Por qué teme tanto Hacienda un alza en tasas de interés?

Un aumento de 100 puntos base en las tasas de interés elevaría en 28 mil millones de pesos el costo financiero del sector público

Miguel Ángel Ensástigue / El Sol de México

El ejercicio de sensibilidad también muestra que el crecimiento económico será el principal factor para fortalecer los ingresos públicos en 2027.

Para la institución financiera, estas variables apuntan a hacia un marco fiscal caracterizado por una política responsable y prudente en medio de un entorno de alta volatilidad, tanto local como internacional.

Además, consideraron que la postura fiscal prevista para 2026 y 2027 descansan en supuestos más optimistas que los del mercado, lo que eleva el riesgo de incumplimiento de los objetivos fiscales de largo plazo.

“Más aún, debe considerarse la posibilidad de un conflicto más prolongado en Medio Oriente, lo cual implicaría que las tasas de interés de largo plazo permanezcan elevadas”, alertaron los especialistas.

Músico, mago, fotógrafo y periodista financiero. En El Sol de México me especializo en temas de finanzas públicas, pensiones, banca, transparencia y asuntos fiscales.

9fa320db-dfd7-4304-9439-3bce6ab7e287
Últimas notas:

NOTAS RELACIONADAS

Más Noticias

Omar Reyes Colmenares UIF Unidad de Inteligencia Financiera-45
FINANZAS

Vamos contra el crimen organizado: UIF

Omar Reyes Colmenares, titular del organismo, aseguró que el objetivo central del bloqueo de cuentas bancarias es inmovilizar recursos ilícitos y evitar que continúen circulando en el sistema financiero

LO+VISTO

COLUMNAS

image
Luis Carriles

Aguas profundas / No hay que temerle al fracking

c17cc4fe-f5c4-41df-af3b-942f5a14c476
Hiroshi Takahashi

El Espectador / El secuestro que apareció después de la herencia

image
Saúl Monreal Ávila

Dos guerras, ¿Y la ONU?

gerson 2 - ALEJANDRO JIMENEZ MARTÍN DEL CAMPO
Gerson Hernández Mecalco

La misión a la luna en la prensa

LO+RECIENTE

horoscopelarge

CARTONES