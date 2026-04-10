¿Por qué teme tanto Hacienda un alza en tasas de interés?

Un aumento de 100 puntos base en las tasas de interés elevaría en 28 mil millones de pesos el costo financiero del sector público

Miguel Ángel Ensástigue / El Sol de México

El ejercicio de sensibilidad también muestra que el crecimiento económico será el principal factor para fortalecer los ingresos públicos en 2027.

Para la institución financiera, estas variables apuntan a hacia un marco fiscal caracterizado por una política responsable y prudente en medio de un entorno de alta volatilidad, tanto local como internacional.

Además, consideraron que la postura fiscal prevista para 2026 y 2027 descansan en supuestos más optimistas que los del mercado, lo que eleva el riesgo de incumplimiento de los objetivos fiscales de largo plazo.

“Más aún, debe considerarse la posibilidad de un conflicto más prolongado en Medio Oriente, lo cual implicaría que las tasas de interés de largo plazo permanezcan elevadas”, alertaron los especialistas.